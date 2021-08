Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin s-a declarat sambata ingrijorat de catastrofele naturale de o amploare fara precedent din Rusia, tara confruntata cu doua incendii devastatoare in Siberia si cu inundatii grave in sud, transmite AFP. „Amploarea si natura catastrofelor naturale in anumite regiuni este absolut…

- Un politician milionar din Extremul Orient rus a recunoscut ca a ucis un barbat pe care l-a confundat cu urs brun, informeaza BBC. Igor Redkin, in varsta de 55 de ani, a explicat intr-o declaratie pentru presa rusa ca a auzit ca este un urs la groapa de gunoi din satul Ozernovsky din Kamceatka. Dorind…

- Un elicopter cu 16 persoane la bord, dintre care 13 turisti, s-a prabusit in peninsula Kamceatka din Extremul Orient rus, a anuntat joi, intr-un comunicat, guvernul local, informeaza AFP. Elicopterul Mi-8 al companiei Vityaz-Aero s-a prabusit in zona lacului Kuril din rezervatia naturala Kronotski,…

- O adevarata tornada din tantari a fost suprinsa, sambata, in Ust-Kamcheațk, o localitate din regiunea Kamceatka, in Extremul Orient rus. Fenomenul pare tulburator, insa acesta este unul obișnuit pentru localnici. Roiuri imense de tantari iși fac anual apariția in aceasta perioada in estul Rusiei, ceea…

- Salvatorii au gasit 18 persoane in viata, la bordul avionului de tip Antonov 28 (An-28) care a ”disparut”, timp de mai multe ore, de pe radar, in Siberia, si care a fost localizat in Siberia, unde a aterizat de urgenta, a anuntat vineri Agentia rusa a aviatiei Rosaviatia, relateaza AFP. ”Cei 15 pasageri…

- Un avion de pasageri rusesc cu 17 persoane la bord a disparut vineri de pe radar în timp ce zbura deasupra regiunii siberiene Tomsk, au anunțat autoritațile locale, acesta fiind al doilea astfel de incident din ultima luna, transmite Reuters. Guvernatorul regiunii a spus ca doua elicoptere…

- Inspectorul sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Marian Iorga, urmarit penal de DNA pentru luare de mita, a fost pus la dispozitia IGPR, a anuntat, vineri, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). „In vederea asigurarii informarii opiniei publice, cu privire la situatia ofiterului care…

- Miercuri dimineața au loc percheziții la Serviciul Rutier din cadrul IPJ Botosani. Verificari au loc și la domiciliile unor agenti suspectai de luare de mita. Procurorii DNA si ofiterii DGA fac percheziții. Conform procurorilor, mai multi agenti ar fi luat mita in trafic in mod regulat de la șoferi.…