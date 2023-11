Stiri pe aceeasi tema

- CSM Unirea Alba Iulia, scor fluviu: 18-0 la Bistrița!!! Gogheterul Cosmin Ionaș-Radoi, record: 9 goluri intr-un meci! CSM Unirea Alba Iulia nu a avut mila de LPS Bistrița, „lanterna roșie” a Seriei 9 la Under 19, „alb-negrii” impunandu-se, in deplasare, la un scor fluviu: 18-0 (8-0), jumatate dintre…

- LPS Sebeș, calificare cu ambele echipe in play-off | La Under 19, victorie decisiva in „Arini” LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș s-a calificat la ambele categorii competiționale, Under 19 și Under 17, in play-off-ul competițiilor fotbalistice organizate de FRF. Decisiva a fost la Under 19 victoria din etapa…

- FOTO: Daniel Groza, portarul LPS Sebeș cu golurile din degajari: la Under 19, doua reușite de la peste 70 de metri! Daniel Groza, portarul formației LPS Sebeș, are la activ doua goluri la nivelul campionatului Under 19, ambele reușite fiind din degajari din poarta-n poarta, prima dintre acestea in partida…

- LPS Sebeș, victorii in deplasare cu Gloria Bistrița! La Under 17, echipa din „Arini” este lider Victorii importante in deplasare cu Gloria Bistrița-Nasaud, pentru LPS Sebeș, la Under 17 echipa din „Arini” preluand șefia Seriei 9 dupa etapa a 9-a, dupa victoria din derby-ul primelor doua clasate. A fost…

- LPS Sebeș, rezultate pozitive la Reghin: remiza la Under 19, a treia victorie consecutiva la Under 17 La a treia dubla intr-o saptamana, LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș a realizat rezultate pozitive in etapa a 5-a a competițiilor fotbalistice organizate de Federația Romana de Fotbal. La Under 19 s-a inregistrat…

- CSM Unirea Alba Iulia, victorie și remiza la Mediaș |La Under 19, elevii lui George Țalnar – maximum de puncte fara gol primit In runda intermediara a campionatelor fotbalistice organizate de FRF, CSM Unirea Alba Iulia a avut dubla externa cu ACS Mediaș, reușind o victorie clara la Under 19 și o remiza…

- U Cluj primește azi, de la ora 13:30, vizita lui Poli Iași, intr-o partida din runda cu numarul 8 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. U Cluj - Poli Iași, live de la 13:30 Click aici pentru statistici U Cluj - Poli Iași, echipele…

- Incepand de astazi, programul de vizitare a pacienților de catre aparținatori la Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Bistrița s-a modificat. Durata unei vizite este in funcție de specificul secției in care este internat pacientul vizitat de aparținatori, și se cuprinsa intre 10 și 30 de minute.…