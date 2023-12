Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat echipa etapei a 18-a, runda in care Universitatea Craiova a cunoscut gustul succesului cu CFR Cluj, in timp ce FCU a pierdut in Ardeal, in fata lui U Cluj. Printre remarcatii LPF-ului s-au numarat si doi reprezentanti ai Stiintei, ambii fundasi, in speta Stefan Vladoiu si Raul Silva. Iata cum arata echipa etapei a 18-a: PORTAR: Lukas Zima (Petrolul Ploiești)Datorita interventiilor portarului ceh, ploiestenii si-au continuat seria meciurilor fara infrangere. FUNDASI: Stefan Vladoiu (Universitatea Craiova)A depus un efort consistent in cele 81 de minute…