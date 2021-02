Lovitură sub centură: Se amână deschiderea stațiunilor de schi în Italia Ministrul Sanatații din Italia, Roberto Speranza, a semnat o prevedere care interzice desfașurarea activitaților de schi pana pe 5 martie 2021. Ministrul a declarat ca Guvernul se angajeaza sa compenseze cat mai curand posibil operatorii din sector. Majoritatea operatorilor din Italia anunțasera și se pregatisera pentru o redeschidere din 15 februarie. „Pentru regiuni este o lovitura in ultima secunda”, a declarat, potrivit ANSA, coordonatorul comisiei speciale pentru turism și industrie hoteliera a Conferinței Regiunilor, Daniele D’Amario. Sistemul decizional e devastator Decizia guvernului italian… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene au decis amanarea redeschiderii statiunilor de schi pana pe 5 martie, din cauza riscului reprezentat de noile tulpini ale Covid-19. Ministrul Sanatații, Roberto Speranza, a semnat o prevedere care interzice desfașurarea activitaților de schi pana pe 5 martie 2021. Acesta spune…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit azi cu ministrul Educației Sorin Campeanu și au discutat despre situația din școli dupa repornirea invațamantului offline și despre locul educației in Planul Național de Redresare și Reziliența. Sunt peste 10.000 de școli care funcționeaza cu elevii la școala,…

- Dmitry Ivanov, un student rus in varsta de 21 de ani, a fost reținut in timpul unui protest pentru susținerea disidentului Alexei Navalnii și incarcerat la penitenciarul Sakharovo din sudul Moscovei. Acolo, tanarul a fotografiat condițiile inumane in care stau prizonierii. Celulele de detenție s-au…

- Italia, candva epicentrul epidemiei de coronavirus din Romania, se pregatește de relaxarea masurilor de protecție. Italia va relaxa parțial anumit dintre restricții. De luni, aproape toate regiunile din Italia intra in zona galbena, ceea ce presupune relaxarea unor masuri de protecție. In zona portocalie…

- Opt din zece operatori economici (83%) din sectorul industriei lemnului anticipeaza blocaje majore in activitate, odata cu implementarea, incepand cu data de 31 ianuarie 2021, a noului SUMAL 2.0 - Sistemul informatic integrat de urmarire a materialului lemnos, arata un sondaj derulat de Asociatia Industriei…

- Numarul de incidente in care minorii au murit sau au fost raniți grav in urma unor abuzuri sau a neglijenței a crescut, in Anglia, dupa primul lockdown, care a fost instituit anul trecut, conform unor cifre furnizate de The Child Safeguarding Practice Review Panel. Potrivit sursei citate, organizația…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi ca au fost operationalizate depozitul central si cele din teritoriu pentru vaccinul anti-COVID. „Se lucreaza la etapa de comunicare. Incepem cu corpul medical, sunt in desfasurare conferinte online cu corpul medical. S-a operationalizat acel depozit central…

- HOTARAT… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a recomandat ca persoanele care detin informatii sau dovezi despre acte de coruptie in unitatile spitalicesti sa le sesizeze organelor abilitate. Acesta vrea ca atat timp cat mai sta in fruntea Sanatatii, sa reformeze sistemul medical, ca tragedii precum cele…