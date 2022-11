Lovitură pentru Ucraina!Procurorii polonezi nu-i permit să participe la ancheta privind racheta căzută Procurorii polonezi nu vor fi de acord sa includa partea ucraineana in ancheta declanșata dupa ce o racheta a cazut și a ucis doi oameni intr-o localitate langa granița, scrie presa poloneza, citand surse apropiate investigației. „Nu exista o astfel de posibilitate legala și ar fi impotriva procedurilor, ca sa nu mai vorbim de interesul […] The post Lovitura pentru Ucraina!Procurorii polonezi nu-i permit sa participe la ancheta privind racheta cazuta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

