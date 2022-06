Lovitură pentru românii cu credite, la început de săptămână! La cât a urcat ROBOR la 3 luni Prima zi a saptamanii vine cu vești nu tocmai bune pentru romanii care au rate la banci. Și asta pentru ca indicele ROBOR la 3 luni a crescut simțitor, fața de ziua de vineri, 24 iunie. Cifrele anunțate de BNR Astfel, din cate reiese din informațiile publicate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), indicele ROBOR […] The post Lovitura pentru romanii cu credite, la inceput de saptamana! La cat a urcat ROBOR la 3 luni first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

