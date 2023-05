Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele de vacanța se acorda pentru anul in curs, perioada ianuarie-decembrie. Conform Ordinului, daca un angajat din sistemul de educație a apucat sa cheltuie aceste vouchere, iar ulterior, in cadrul aceluiași an este concediat sau pleaca din instituție este obligat sa restituie suma cheltuita necuvenit…

- Lovitura uriașa pentru anumiți bugetari: vor trebui sa dea inapoi banii din voucherele de vacanța Voucherele de vacanța, in valoare de 1.450 de lei, au inceput deja sa fie distribuite bugetarilor, dar au intervenit și o serie de schimbari. Un Ordin de Ministru emis de Ministerul Educației prevede inclusiv…

- Potrivit unui ordin de ministru publicat in Monitorul Oficial, voucherele de vacanța pentru profesori vor fi emise și in acest an pe suport electronic și vor avea valoarea de 1.450 de lei pentru un salariat/an. Profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța și in urmatorii patru…

- Profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța și cel puțin in urmatorii 4 ani, conform unui raspuns al Ministerului Educației la solicitarea Edupedu.ro. Biroul de presa al ministerului precizeaza ca suma propusa pentru a fi primita in contul anului 2023 este de 1.450 de lei, identica…

- 22 martie 2023 Comunicat de presa ANAT: extinderea voucherelor de vacanta suportate de stat si pentru angajatii privati reprezinta o investitie benefica ce va accelera atingerea obiectivului de 10 din PIB din turism Aceasta masura va elimina discrepanta dintre sectoarele public si privat Voucherele…

- Peste 130 de parlamentari din coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR au semnat un proiect de lege care propune acordarea de vouchere de vacanța in valoare de 1.450 lei, suportate de la bugetul de stat, și pentru cele 4,2 milioane de angajați din privat, o masura care ar avea un impact bugetar anual de peste…

- Avand in vedere publicarea in 17 februarie 2023, in Monitorul Oficial, a Ordonanței de urgența nr. 4/2023 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate, contribuția de asigurari sociale de sanatate, reținuta din veniturile din pensii in perioada 1 ianuarie…

- Elevii clujeni vor intra in vacanța vineri, dupa finalizarea cursurilor, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Școlarii și preșcolarii de la gradinița vor avea o saptamana de vacanța in luna februarie. Potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean, elevii din Cluj vor avea vacanța…