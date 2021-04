Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg a hotarat joi ca vaccinarea obligatorie este legala și ar putea fi necesara in societațile democratice, relateaza Deutsche Welle . Decizia instanței a venit in urma unei plangeri formulate de familii din Cehia cu privire la vaccinarea obligatorie…

- Pana in prezent, in SUA au avut loc mai multe incidente de reactii alergice, inclusiv episoade grave, anafilactice, dupa vaccinarea cu vaccinuri ale Pfizer/BioNTech si Moderna. Dispar SPORURILE acestor romani? Raluca Turcan a spus unde vor merge banii In luna ianuarie, Centrul pentru Prevenirea…

- ”Distrugeți orașul fara violența ": o femeie în vârsta de 30 de ani a fost condamnata vineri în Danemarca la doi ani de închisoare pentru ca a facut apel la violența în timpul unui protest antirestricții de la Copenhaga, o sentința considerata prea grea de aleșii…

- Cehia a decis sa introduca un bonus de carantina, în cadrul masurilor destinate combaterii pandemiei de coronavirus, transmite DPA. Persoanele care sunt în carantina din cauza Covid-19 vor primi un bonus de pâna la 370 de coroane (14 euro) pe zi, conform unui act normativ semnat vineri…