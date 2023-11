Stiri pe aceeasi tema

- John Hopkins, presedintele si directorul general al NuScale, a declarat intr-un comunicat ca societatea va continua sa lucreze cu ceilalti clienti interni si internationali pentru a aduce pe piata tehnologia americana a reactoarelor modulare mici (SMR) si pentru a creste bazele de productie nucleara…

- Prognoza economica a verii anului 2023, lansata de Comisia Europeana la data de 11 septembrie, cu o intarziere fata de estimarea initiala, reflecta o atitudine retinuta vizavi de traiectoria Uniunii in urmatoarea perioada. Conform documentului, cresterea economica a Uniunii Europene este revizuita la…

- Urmeaza un val de migranți in Europa dupa razboiul din Israel? Polonia: E in benficiul RusieiActuala violenta dintre Hamas si Israel "lucreaza" in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei,…

- Ucraina a protestat dur in fața hotararii forului european de a accepta naționalele de juniori sub 17 ani ale Rusiei la competițiile sale: „E ca și cum UEFA ar tolera politica de agresiune a Rusiei”. Federațiile din Anglia, Polonia și Letonia au anunțat ca vor refuza sa participe alaturi de Sbornaia.…

- Kremlinul iși freaca mainile de bucurie: Rusia considera 'inevitabila' o crestere a tensiunilor intre Kiev si aliatii sai europeniKremlinul estimeaza vineri ca o crestere a tensiunilor intre Ucraina si aliatii sai din Europa este ”inevitabila”, o reactie fata de disputa in curs dintre Kiev si Polonia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski isi continua turneul in America de Nord cu o vizita vineri in Canada, tara cu o importanta diaspora ucraineana si care a sustinut Ucraina inca de la inceputul invaziei ruse, relateaza AFP. Tarziu joi seara, presedintele Zelenski a aterizat in capitala Ottawa…

- Polonia intentioneaza sa livreze arme Ucrainei in conformitate cu angajamentele sale, a precizat joi, 21 septembrie, guvernul de la Varșovia, dupa confuzia initiala provocata de declaratiile facute de premierul Mateusz Morawiecki miercuri seara, informeaza agenția germana de presa DPA, preluata de Agerpres."In…

- Razboiul din Ucraina s-a transformat intr-un maraton, iar pacea nu poate fi atinsa fara indepartarea armatei ruse de pe teritoriile ucrainene, avertizeaza Oleksii Danilov, secretar al Consiliului de Securitate și Aparare al Ucrainei.O pace durabila in Europa depinde de armele transmise de Occident Ucrainei…