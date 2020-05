Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana promite un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor, relateaza DPA. Potrivit cancelarului Angelei Merkel, contributia Germaniei la acest efort va fi…

- Intoxicațiile accidentale in SUA au crescut dramatic in timpul pandemiei Covid-19, dar și in Marea Britanie. 45.550 de apeluri legate de expunerea la dezinfectant și agenți de curațare au fost inregistrate de la inceputul crizei sanitare, peste ocean, aproape doua treimi din incidente au implicat inalbitor…

- Politia germana a procedat vineri la multiple arestari ale militantilor de extrema stanga, ai miscarii de dreapta identitare sau conspirationistilor care doreau sa faca din 1 mai un punct culminant al opozitiei impotriva izolarii, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. In capitala Berlin, 5.000…

- Sicilia a inceput deja sa se gandeasca la renașterea turismului post-coronavirus. Insula italiana a anunțat ca va acoperi jumatate din costurile de zbor și o treime din cheltuielile hoteliere pentru turiștii care doresc sa o viziteze, transmite digi24.ro. De asemenea, turistii pot primi bilete gratuite…

- Anglia a inițiat un proiect de monitorizare a cancerului și coronavirusului (UKCCMP) care iși propune sa colecteze, sa analizeze și sa difuzeze in timp real date de la centrele de cancer din Marea Britanie despre rata de infecție cu SARS-CoV-2 la pacienții cu cancer, precum și rezultatele acestora din…

- Produsul Intern Brut al Marii Britanii ar putea scadea cu pana la 30% in al doilea trimestru al acestui an, potrivit unor declarații facute de ministrul de Finanțe Rishi Sunak in fața unor colegi din guvern care cereau relaxarea masurilor de distanțare sociala, potrivit publicației The Times, citate…

- Istoricul și jurnalistul francez Alexandre Adler a acordat un interviu pentru publicația oficiala a Senatului Franței, in care face o serie de prognoze despre cum va arata lumea post-pandemie și care vor fi schimbarile din punct de vedere social-economic, politic și geopolitic. In 2009, Alexandre Adler…

- Juan Guaido, liderul opozitiei din Venezuela, este vizat de o investigatie privind tentativa de lovitura de stat si tentativa de asasinare a presedintelui Nicolas Maduro, anunța MEDIAFAX.Liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, a primit citatie pentru a fi audiat intr-o ancheta privind…