Stiri pe aceeasi tema

- Informație de ultim moment in cazul Caracal, dupa ce Alexandru Cumpanașu susține ca a intrat in posesia unei scrisori pe care Gheorghe Dinca ar fi redactat-o din inchisoare pentru familia Alexandrei Maceșanu. Dinca le cere iertare parinților, o lauda pe fata și spune despre Cumpanașu ca este "un impostor".

- In ajunul Craciunul, familia Alexandrei Maceșanu a fost chemata la DIICOT sa ridice certificatul de deces al fetei. Oameniim insa nu vor sa ridice documentul in lipsa unui cadavru.Procurorii accelereaza procedurile pentru ca in cateva trebuie sa trimita dosarul crimelor din Caracal in judecata, altfel…

- Lovitura dupa lovitura in cazul Caracal. Dupa ce fratele ei a fost implicat intr-un scandal cu mai mulți jurnaliști, Daniela, fiica lui Gheorghe Dinca, a plecat din Romania. Totul, dupa ce Daniel Dinca a fost lasat sa plece de polițiștii care l-au adiat timp de mai bine de 6 ore.

- Lovitura dura pentru familia tinerei Alexandra Maceșanu, adolescenta despre care se crede ca a fost rapita și ucisa de catre Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal. Ce s-a decis in privința procurorului care a oprit polițiștii sa intre in casa inculpatului, deși se aflau la poarta acestuia?

- In ziua in care Gheorghe Dinca a fost acuzat de o noua fapta odioasa, iar rezultatele de la FBI au fost comunicate, o alta informatie zguduie cazul Caracal! Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, cere bani pentru a vorbi public despre rapirile Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu. Avocatul…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul tinerei Alexandra Maceșanu, cea despre care se crede ca ar fi fost rapita, violata și ucisa de catre criminalul de la Caracal, Gheorghe Dinca, pregatește o lovitura pentru autoritațile din Romania! Ce a anunțat?

- PSD-ul a decis sa se reformeze, sa scape de vechii oameni și, spun noii lideri, de vechile obiceiuri. Nu de toate, insa. Limba romana continua sa fie ucisa in partid!Primele declarații ale noului președinte PSD, dupa CEx-ul de aseara: Marcel Ciolacu: ”Așa a fost condusa ședința de doamna Dancila, SA…