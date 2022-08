Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman s-a abținut cat de mult a putut in scandalul momentului, insa astazi nu a mai ezitat și a venit cu un mesaj tranșant atat pentru George Buhnici pentru afirmațiile controversate facute, insa nu doar atat. Vedeta a povestit și cum a fost 25 de ani injosita din cauza kilogramelor in plus. Iata…

- Oana Roman știe cum sa faca bani, iar vedeta a dat lovitura in Romania cu afacerea pe care și-a deschis-o chiar pe timp de pandemie. Aceasta și-a lansat un site de haine care are un succes uriaș, mai ales ca se ocupa de promovare pe pagina sa de Instagram. La aceasta afacere contribuie foarte mult și…

- Elena Merișoreanu e pregatita sa treaca din nou printr-o perioada mai grea. Ea urmeaza sa se opereze la picior, iar acum cantareața face ultimele analize inainte de intervenție. Ea a marturisit ca și-a anulat mai multe evenimente.

- Instanta a anulat definitiv PUZ ul din zona fostei baze RATCCurtea de Apel Galati a dat o solutie definitiva in dosarul 263 118 2018 , dupa ce instanta din Constanta le a dat castig de cauza investitorilor. Magistratii galateni au decis sa anuleze definitiv PUZ ul privind construirea unor blocuri de…

- Oana Roman este destul de criticata in mediul online, iar vedeta este ținta gurilor rele. De aceasta data, Oana Roman nu s-a mai putut abține și l-a transmis un mesaj celor care o jignesc dupa diferite conturi false fara sa-și asume criticile pe care le ofera vedetei.

- Marți, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis ca legislația rusa privind „agenții straini” incalca drepturile grupurilor desemnate ca atare și a ordonat Rusiei sa plateasca despagubiri pentru multe dintre acestea. Rusia a pierdut la CEDO Rusia folosește termenul „agenți straini”, care…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Roman a marturisit in ce țara nu se duce niciodata in vacanța din placere. Vedeta a ținut sa precizeze ca il acel loc a avut parte de experiențe nu tocmai placute. Ce a dezvaluit partenera de viața a lui Marius Elisei.