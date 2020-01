Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Tofan, barbatul de 75 de ani, care si-a ucis iubita, iar apoi a transat-o si i-a aruncat parti ale corpului pe soseaua de centura si langa un cimitir, a fost condamnat. Barbatul a primit o pedeapsa de 26 de ani de inchisoare.

- Un barbat a fost reținut, dupa ce în noaptea dintre ani și-a înjunghiat mortal iubita. Tragedia a avut loc în casa unchiului victimei din localitatea Cuhureștii de Jos, din raionul Florești. Barbatul în vârsta de 40 de ani, împreuna cu concubina sa, o…

- What's Up, pe numele real Marius Marian Ivancea, nu mai are nicio restrictie dupa ce procurorii i-au facut dosar penal pentru ultraj. Magistratii au decis sa-i ridice lui What's Up masura controlului judiciar, iar artistul nu mai are nicio restrictie: poate parasi tara in cazul in care de sarbatori…

- Deși inca se afla in spital, Mario Iorgulescu continua sa primeasca lovitura dupa lovitura. Se pare ca rudele lui Dani Vicol, tanarul pe care l-a ucis in accidentul din luna septembrie, nu sunt pregatite sa ingroape securea razboiului. Mai mult, fosta iubita a tanarului decedat intoarce toate tunurile…

- Adriana Bahmuteanu pierde penultima lupta in razboiul cu Silviu Prigoana! Copiii sunt luati de la ea, domiciliul lor fiind mutat la tata, iar vedeta este obligata sa plateasca pensie alimentara pana la majorat! Adriana Bahmuteanu a oferit primele declaratii, dupa aceasta decizie a instantei.