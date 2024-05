Stiri pe aceeasi tema

- Un traficant de droguri a fost reținut dupa ce a fost prins transportand peste 100 de grame de stupefiante in Cluj.Polițiștii l-au urmarit timp de 8 luni, afland ca a vandut diferite tipuri de substanțe consumatorilor din Cluj. ,,Din actele de urmarire penala efectuate a rezultat ca, in perioada…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate, au fost…

- Un polițist din Maramureș, care urma sa intre de serviciu in Șomcuta Mare, a fost testat pozitiv la substanțe interzise. Agentul a fost retras imediat din dispozitiv și dus la spital pentru prelevarea de probe de sange, scrie news.ro.

- Specialiștii au explicat modul in care a acționat Mirel, nu doar in momentul in care și-a ucis iubita, ci in timpul intregii relații. Crima din Timișoara a șocat toata Romania, iar dezvaluirile specialiștilor sunt și mai șocante. Iata cum a privit-o Mirel pe Andreea, inainte sa o ucida cu sange rece.

- Un șofer teribilist a produs un accident cu microbuzul școlar in care se aflau cațiva elevi. Barbatul consumase substanțe psihoactive interzise și a lovit chiar mașina Poliției. Un barbat in varsta de 41 de ani, aflat la conducerea unui microbuz școlar, in care se aflau elevi, a produs un accident in…

- La data de 19 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Cogealac au desfasurat o actiune pentru prevenirea consumului de bauturi alcoolice si pentru prevenirea si combaterea consumului de droguri sau alte substante interzise, potrivit IPJ Constanta. De asemenea, in aceeasi zi, politistii…

- “Mi-a dat pachetul asta. Nu știu exact, dar cred ca este hașiș.” Aceasta a fost declarația unui barbat in varsta de 72 de ani, care a fost prins de jandarmi in scara unui bloc din Bacau, avand substanțe interzise asupra sa. Totul s-a petrecut seara trecuta, in jurul orei 22.00, cand jandarmii din cadrul…

- Mai mulți traficanți de droguri din Valea Jiului care vindeau substanțe interzise unor tineri, chiar in apropierea unor școli și la petreceri private, au fost arestați. Unele dintre victime au fost șantajate.