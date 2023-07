Stiri pe aceeasi tema

- Kievul ar putea renunța la amenințarea de boicotare a Jocurilor Olimpice de anul viitor de la Paris daca sportivii din Rusia și Belarus, aliați in razboiul din Ucraina, vor concura sub un steag neutru și nu sub culorile lor naționale, a declarat ministrul

- Cel puțin 21.000 de mercenari Wagner au fost uciși in Ucraina in timpul invaziei rusești a țarii, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, duminica. Liderul ucrainean spune ca gruparea lui Evgheni Prigojin a suferit „pierderi enorme”, mai ales in estul Ucrainei, acolo unde luptau „cele mai…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi ca spionii ucraineni cred ca Rusia a pus la cale un incident pentru a elibera radiații de la cea mai mare centrala nucleara din Europa, acuzație negata de Kremlin, noteaza Reuters.Intr-o declarație video, Zelenski a declarat ca Kievul iși impartașește…

- Marea Britanie, Statele Unite si Uniunea Europeana au promis ajutor suplimentar de ordinul miliardelor de dolari pentru reconstructia Ucrainei in cadrul conferintei din Londra pentru reconstructia tarii, potrivit Reuters.Salutand sustinerea, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat totusi…

- ​Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat ca are suficient timp pentru a decide daca sportivii din Rusia si Belarus pot participa la Jocurile Olimpice din Paris de anul viitor, transmite Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca, deocamdata, nu sunt necesare alte resurse umane pentru a face fața contraofensivei ucrainene lansate saptamana trecuta, dar nu a exclus posibilitatea de a incerca din nou sa cucereasca Kievul. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca respectiva…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters, citat de…

- Doi piloți ruși au decedat in urma prabușirii unui elicopter militar rusesc Mi-28 in peninsula anexata Crimeea, au anunțat agențiile de presa ruse, citand Ministerul Apararii, potrivit Reuters. Ministerul Apararii a declarat ca, in opinia sa, motivul prabușirii a fost o defecțiune a echipamentului,…