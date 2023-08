Stiri pe aceeasi tema

- Blocul vest-african ECOWAS a anunțat joi, 10 august, ca toate opțiunile, inclusiv utilizarea forței militare, raman pe masa pentru a restabili ordinea constituționala in Niger, dupa lovitura de stat din 26 iulie, și a ordonat activarea forțelor sale de rezerva, informeaza Reuters.Dupa un summit al șefilor…

- Liderii loviturii de stat așteapta reacția blocului vest-african, dupa ce au respins ultimatumul acordat de acesta. Statele vest-africane (ECOWAS) au amenințat cu o intervenție militara, in situația in care președintele ales democratic nu este repus in funcție. Franța, prin ministrul de Externe Catherine…

- Dupa amenintarile cu „o eventuala interventie militara” a Comunitatii Economice a Statelor Vest-Africane (ECOWAS) impotriva pucistilor din Niger, junta de la Niamey a numit o noua conducere la nivelul fortelor armate, informeaza sambata dpa, potrivit Agerpres.

- Tarile membre ale blocului regional african ECOWAS anunta ca au stabilit un plan pentru o posibila interventie militara in Niger, daca junta militara care a preluat puterea nu il restabilesc in functie pe presedintele inlaturat, anunța Rador.Organizatia a stabilit anterior o data limita pentru ca…

- O interventie militara in Niger pentru a-l restabili pe presedintele ales Mohamed Bazoum, rasturnat de un puci, ar fi considerata ca „o declaratie de razboi impotriva Burkina Faso si Mali”, au indicat luni intr-un comunicat comun guvernele de la Ouagadougou si Bamako, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Potrivit informatiilor, 130 de oficiali din Niger, membri ai partidului presedintelui indepartat de la putere Mohamed Bazoum, au fost arestati de junta aflata la putere, informeaza Rador.Mohamed Bazoum este el insusi in custodia armatei, dar luni au fost date publicitatii fotografii cu presedintele,…

- Comisia Europeana a amenintat joi junta militara din Niger ca va suspenda ajutorul financiar pentru aceasta tara, unde presedintele Mohamed Bazoum, aliat al Occidentului in regiunea Sahel, a fost inlaturat de la putere printr-o lovitura de stat militara.

- Garzile prezidentiale din Niger il retin pe presedintele Mohamed Bazoum in interiorul palatului prezidential din capitala, care a fost blocat de vehicule militare inca de miercuri dimineata, au declarat surse de securitate citate de Reuters.