Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii care se opun loviturii militare din Myanmar au blocat calea ferata care leaga Yangon și un oraș din sudul țarii, la câteva ore dupa ce un emisar ONU a avertizat armata ca vor exista ”consecințe grave” pentru orice raspuns violent contra demonstrațiilor pro-democrație,…

- Zeci de mii de oameni au iesit pe strazile principalelor orase din Myanmar, duminica, pentru a noua zi consecutiv, in demonstratii impotriva loviturii de stat, dupa o noapte in care cetatenii au format patrule si armata a renuntat la legile care protejeaza libertatile, relateaza Reuters, potrivit…

- Susținatorii liderului Myanmar înlaturat de la putere în urma loviturii de stat Aung San Suu Kyi au sfidat interdicțile impuse de junta militara și au demonstrat vineri, mulți cerând Washingtonului sancțiuni mai dure împotriva generalilor, relateaza Reuters. Forțele de…

- Junta militara care a preluat puterea in Myanmar a oprit internetul sambata, in condițiile in care mii de persoane au ieșit pe strada in Yangon pentru a denunța lovitura de stat și a cere eliberarea liderei alese, Aung San Suu Kyi, transmite Reuters. In primele astfel de manifestații de dupa ziua…

- Armata din statul Myanmar, Asia, a blocat accesul la Facebook, la cateva zile dupa ce a rasturnat guvernul democratic. Oficialii au declarat ca platforma de socializare este pentru mulți locuitori din Myanmar principala sursa de informare, astfel ca a fost blocata, anunța BBC.com . Lovitura de stat…

- China a blocat, marti, o declaratie comuna a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) de a condamna lovitura de stat militara din Myanmar, noteaza news.ro. Armata din Myanmar a preluat controlul asupra tarii dupa ce liderul de facto Aung San Suu Kyi si alti politicieni…

- ​Un antreprenor român stabilit în Yangon, cel mai mare oraș din Myanmar, povestește cum a trait lovitura de stat data de armata pe 1 februarie și ce efecte a avut aceasta asupra vieții de zi cu zi a oamenilor din aceasta țara. Armata din Myanmar a anunțat ieri ca a preluat puterea…

- Liga Nationala pentru Democratie din Myanmar (NLD) a anuntat luni ca lidera sa Aung San Suu Kyi, arestata de armata, cere populatiei sa nu accepte lovitura de stat organizata de armata si sa protesteze, transmit Reuters si dpa, relateaza Agerpres. ''Actiunile armatei sunt actiuni care pun…