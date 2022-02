Planurile de urbanism zonal (PUZ) din sectoarelor 2, 4 și 5 au fost suspendate de Tribunalul București, a anunțat primarul general Nicușor Dan. „De ani de zile, Bucureștiul a fost victima unor dezvoltari speculative, am piedut sute de hectare de spații verzi, am avut sute de exemple de blocuri construite intre case, din cauza asta am avut o densificare exagerata in București și o scadere a calitații locuirii. Din cauza asta am avut puțini investitori serioși la București tocmai din cauza instabilitații juridice a urbanismului din București”, a declarat Nicușor Dan. In prezent, Curtea de Apel București…