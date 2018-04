Lovitură CUMPLITĂ pentru românii cu maşini înmatriculate în BULGARIA Guvernul din Bulgaria se pregatește sa introduca taxa auto pentru poluare, ceea ce ar putea reduce drastic numarul mașinilor pe care romanii le inmatriculeaza la vecinii de peste Dunare. Masura pregatita la Sofia nu pare sa-i descurajeze pe șoferii romani, conform sursei citate. "Putem sa ajungem foarte usor un cimitir al masinilor diesel. Suntem siguri ca aceasta problema va deveni mai grava", spun autoritațile din Bulgaria, care nu par sa caute o soluție alternativa pentru aceasta taxa. Introducerea taxei de poluare, care nu mai exista in Romania, le va face viata grea romanilor,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

