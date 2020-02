Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea cumulata a pietelor de comunicatii electronice si de servicii postale din Romania a ajuns la aproape 20 de miliarde de lei, din care 3,2 miliarde de lei revin pietei de servicii postale, potrivit datelor prezentate, marti, de vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si…

- Deși Brexitul are loc, romanii vor beneficia in continuare de roaming la tarife naționale in Regatul Unit, pana cel puțin in 31 decembrie 2020, a declarat joi, Eduard Lovin, vicepreședintele Autoritații Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), citat intr-un comunicat,…

- Deși Brexitul se produce la 31 ianuarie, romanii vor beneficia in continuare de roaming la tarife naționale in Regatul Unit pana cel puțin in 31 decembrie 2020, a indicat vicepreședintele Autoritații Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, Eduard Lovin.

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare a crescut volumul de date (MB/GB) ce pot fi consumate in roaming in UE/SEE (Uniunea Europeana plus Norvegia, Islanda si Liechtenstein), fara aplicarea unor taxe…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat marti spre consultare publica planul sau de actiuni pentru anul 2020 si anunta ca in prima jumatate a anului 2020 va organiza procedura de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, vineri, ca veniturile totale din comunicatii electronice au ramas constante in prima jumatatea a acestui an, iar piata din Romania se mentine la venituri de 8,1 miliarde lei (1,7 miliarde euro), anunța news.ro.”Piata…

- Piata de comunicatii electronice din Romania a inregistrat, in prima jumatate a acestui an, venituri totale de 8,07 miliarde de lei, cea mai mare pondere provenind din furnizarea serviciilor de telefonie mobila, cu 39% din total, conform datelor Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Numarul conexiunilor la Internet fix a ajuns la 5,1 milioane in prima jumatate a anului, in crestere cu 0,9% fata de aceeasi perioada din 2018, in timp ce, in cazul Internetului mobil, s-a inregistrat o scadere de 1,4%, pana la 19,6 milioane de conexiuni, conform datelor prezentate, luni, intr-o conferinta…