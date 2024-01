Louis Vuitton a lansat „Sandwich bag” Louis Vuitton a lansat „Sandwich bag”, al carei preț pornește de la 3.000 de dolari. Inspirația pentru realizarea acestei genți a pornit chiar de la o simpla punga de hartie. „Sandwich bag” reprezinta o metoda mai eleganta prin care-ți poți transporta pranzul la birou. Geanta are imprimata inscripția emblematica Louis Vuitton, fiind dotata cu o inchizatoare albastra. Cu ajutorul acestei inchizatori, pranzul sau alte obiecte pot fi transportate in siguranța. Piesa a fost pusa spre vanzare pe 4 ianuarie la magazinul din West Hollywood , avand prețul de 3.130 de dolari. Nu este pentru prima oara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

