LOUIS TOMLINSON, fostul membru One Direction, in concert la Bucuresti

- Depeche Mode revine la București pe 26 iulie 2023! Concertul face parte din turneul mondial “Memento Mori” și va avea loc la Arena Naționala, in cadrul unul eveniment organizat de Emagic. Biletele pentru publicul general s-au pus in vanzare din 7 octombrie, la bilete.emagic.ro și in rețelele iaBilet.ro…

- Canadienii de la Three Days Grace revin in Romania la 5 ani dupa ce au fost headlinerii Shine Festival. Trupa va canta pe 2 octombrie la Arenele Romane din Bucuresti in aer liber. Invitati speciali ai showului vor fi americanii de la 10 Years. 1. PROGRAM Meet and Greet: 18:00* Open Doors 19:00 10 Years:…

- Naționala Romaniei va disputa in luna septembrie ultimele doua partide din grupa de UEFA Nations League: vineri, 23 septembrie, ora 21:45, stadionul Olimpic (Helsinki): Finlanda – Romania; luni, 26 septembrie, ora 21:45, stadion Giulești (București): Romania – Bosnia și Herțegovina.Incepand de maine,…

- Wizz Air anunta astazi ca va redeschide trei rute catre destinatii insorite, operate din Cluj-Napoca si Bucuresti, conform unui comunicat remis redactiei. Zborurile vor fi reluate in aceasta toamna, intre 29 septembrie si 5 noiembrie. Wizz Air ofera o gama larga de rute la pret redus catre cele mai…

- Renumita trupa britanica Placebo revine la Bucuresti pe 17 august 2022 la Arenele Romane, in aer liber. Black Magic Trees si Red Roll vor deschide showul de la Romexpo, ambele trupe din Italia. In noua locatie, Arenele Romane, configuratia ramane similara pentru biletele ramase valabile automat de la…

- Formatia britanica Judas Priest canta luni seara, de la ora 21.00, la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul turneului aniversar "50 Heavy Metal Years". In deschidere vor urca pe scena The Dead Daisies si Amalgama.