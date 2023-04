Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie cu prințul Louis așezat intr-o roaba impinsa de mama lui, Kate Middleton, a fost postata pe rețelele sociale de prințesa de Wales, care a anunțat astfel ca micuțul implinește 5 ani.

- Prințul Louis, fiul prinților de Wales, implinește 5 ani. Aniversarea, marcata de o poza cu roaba.O imagine cu un prinț Louis zambitor impins intr-o roaba de mama sa, Prințesa de Wales, este una dintre cele doua imagini publicate pentru a marca cea de-a cincea aniversare a sa duminica, potrivit BBC.…

- Prințesa de Wales are apariții numai una și una, fiind intotdeauna admirata de fanii sai pentru fizicul de invidiat. Nu oricum a reușit soția Prințului William sa se bucure de o silueta excepționala. Afla in randurile de mai jos ce mananca Kate Middleton in fiecare dimineata. Respecta zilnic o dieta…

- Kate Middleton se bucura de statutul uneia dintre cele mai reputate și titrate prințese din lume, aparițiile sale in public fiind atent observate și studiate de catre milioane de fani din toate colțurile lumii. Prințesa de Wales ar fi incalcat o tradiție regala veche de peste un secol, de dragul familiei…

- Salutam ziua de astazi cu primavara data dupa ,,ureche” și marțișorul in piept! Incepand de pe la jumatatea lui februarie, piețele și strazile Bistriței sunt impanzite de culoare și vestitori ai primaverii. Anul acesta, din fericire predomina marțișoarele lucrate manual cu stradanie, care au și o poveste.…

- Ovidiu Buta a comentat ținutele pe care vedetele le-au purtat la premiile BAFTA din anul 2023. Cea care a starnit controversele tuturor a fost Kate Middleton, care a repurtat o rochie. Prințesa de Wales nu a scapat de comentariile acide ale stilistului roman internațional.

- Printesa de Wales si-a lansat, joi, propriul cont de Instagram. Kate Middleton dedica acest cont unei cauze care ii este draga, aceea a dezvoltarii copiilor mici, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Aflata intr-o vizita in Leeds, Kate, Prințesa de Wales, a fost fluierata admirativ de cativa barbați din mulțime. Zambitoare, sotia prințului William a trecut mai departe ca și cand nimic nu s-ar fi intamplat. Momentul a fost surprins de camerele de luat vederi.