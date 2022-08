Lotul 7 al licitatiei de delegare a transportului de calatori in judetul Constanta a fost contestata la CNSC. Ce decizii au fost dictate?

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr. 1761 C8 1952 la contestatia nr. 462 08.08.2022, inregistrata de CDI Transport Intern si International SRL, cu sediul in Bucuresti, reprezentata legal prin Zaharia Ion administrator, impotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii vizand lotul 7, a raportului procedurii si a actelor subsecvente acestora, elaborate de Consiliul Judetean Constanta in calitate de autoritate contractanta, in cadrul procedurii de licita ...