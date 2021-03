Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu nu trece deloc printr-o perioada buna, lucru care și-a pus amprenta asupra sa. Vedeta s-a aratat fanilor cu ochii in lacrimi, totul fiind, spune ea, din cauza maseriei de artist. Cantareața a recunoscut ce i se intampla, de fapt, in studioul de muzica, cand nimeni nu o vede.

- De la rivale la prietene și apoi iar rivale, Bianca Dragușanu și Iulia Salagean au o relație care a suferit multe schimbari de-a lungul timpului. Dupa interviul dat de fosta lui Alex Bodi la Xtra Night Show, pe Antena Stars, nu ramane nicio indoiala ca intre cele doua s-a rupt ceva și nu are legatra…

- Camelia și Marian traiesc o dragoste interzisa. Cei doi indragostiți nu-și mai gasesc liniștea din cauza familiei barbatului care nu i-ar vrea impreuna. Potrivit spuselor acestora, deși intre ei exista o diferența de varsta de 18 ani, ei vor sa fie lasați in pace sa-și continue povestea de iubire. Aflați…

- Candva ”rivale”, acum cele mai bune prietene! Câte operații estetice are, de fapt, Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi? Îi calcă pe urme Biancăi Drăgușanu! Blondina nu spune nu intervențiilor!

- Oana Radu a reușit sa surprinda pe toata lumea cu dezvaluirile pe care le-a facut! Artista, parasita de soț din cauza faptului ca mananca prea mult? Blondina a recunoscut! Ce s-a intamplat intre cei doi? Mai sunt sau nu impreuna?

- Brigitte Pastrama are 43 de ani, iar pana acum, vedeta asuferit mai multe intervenții estetice, iar transformarea a fost evidenta. Soția lui Florin Pastrama a publicat un colajin care apar doua fotografii, realizate la o diferența de 26 de ani și a scrisurmatorul mesaj. „Pe bune? Voi toți aștia care…

- Lena Horvath, cunoscuta ca ”femeia cu ochii de husky”, nu are nici doua saptamani de la ultima intervenție chirurgicala, dar a anunțat ca s-a programat pentru alte trei operații estetice, chiar in luna ianuarie. Aparent, blondina a intrat in ”reparații” generale.

- In Vrancea, o familie trece printr-o mare tragedie la doar o zi dupa ce Mirela, o tanara in varsta de 28 de ani a nascut! Aceasta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, insa din cauza coronavirusul și-a dat ultima suflare, inainte de a o strange pe cea mica... Articolul Mamica tanara, moarta din…