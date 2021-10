”Londra sfideaza UE si solicita un nou protocol irlandez”, titreaza cotidianul spaniol ABC, care explica acest lucru intr-un mod detaliat. „Intr-un nou capitol al partajului dintre Regatul Unit și Uniunea Europeana dupa recentul lor divorț, guvernul premierului Boris Johnson solicita UE sa reduca verificarile marfurilor britanice exportate in Irlanda in schimbul accesului in timp real la baza de date a tranzacțiilor comerciale britanice, pentru a putea fi controlate produsele care intra in Republica Irlanda”, noteaza ABC. Pe de alta parte, The Independent noteaza ca ”Bruxelles-ul va oferi Marii…