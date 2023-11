Londra, Paris, Berlin. Se pare că Europa este pro-palestiniană Mii de persoane demonstreaza, sambata, la Berlin in semn de solidaritate cu palestinienii din Gaza, victime ale bombardamentelor lansate de Israel dupa atacul ucigas al Hamas pe teritoriul sau la 7 octombrie, transmite AFP. La Paris, demonstrantii scandeaza „Palestina va trai, Palestina va invinge” iar la Londra, traficul la Oxford Circus a fost blocat. „Estimam numarul manifestantilor la aproximativ 3.500, dar sosesc mai multi”, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a politiei. Atmosfera a fost calma la inceputul mitingului. Multi venisera cu familiile si copiii lor. Pe pancarte se putea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ministrul de interne federal, Nancy Faeser, a anunțat interzicerea activitaților Hamas și ale rețelei Samidoun in Germania. Decizia pune in practica promisiunea exprimata de cancelarul Scholz in Bundestag.

- Guvernul Germaniei a anunțat ca a interzis orice activitați ale gruparii Hamas, aceasta fiind deja desemnata organizație terorista in țara, relateaza BBC. Ministra de interne, Nancy Faeser, a declarat: „Astazi, am interzis complet activitațile unei organizații teroriste al carei unic scop este sa distruga…

- Ministrul de interne german, Nancy Faeser, intentioneaza sa prezinte saptamana aceasta executivului un proiect de lege prin care urmareste sa eficientizeze expulzarile, relateaza presa germana.Principalul obiectiv al proiectului, care va fi discutat de cabinet miercuri, este de a reduce numarul de expulzari…

- Un atac cu rachete asupra unui spital din Gaza inflameaza și mai mult situația din Orientul Mijlociu. Comunitatea Kahal Adass Yisroel a scris pe platforma X ca persoane necunoscute au aruncat doua cocktailuri Molotov din strada spre centrul lor comunitar din Brunnenstrase, in centrul Berlinului. Poliția…

- "A Berlin synagogue was attacked with Molotov cocktails early Wednesday as antisemitic incidents in the German capital... The Kahal Adass Jisroel Community... Police confirmed the incident." https://t.co/ALXBLqz76J https://t.co/TqBy4W7Ay7 — reut yael paz (@DrReutYaelPaz) October 18, 2023 Comunitatea…

- Faptul ca atacul Hamas impotriva Israelului este sarbatorit pe strazile Berlinului indica faptul ca Germania a lasat prea mulți straini sa intre in țara, potrivit fostului secretar de stat american Henry Kissinger."A fost o greșeala grava sa lasam sa intre atat de mulți oameni cu o cultura, religie…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat joi ca toate activitatile din Germania ale miscarii palestiniene Hamas vor fi interzise ca urmare a atacului fara precedent lansat recent impotriva Israelului.De asemenea, va fi interzisa si reteaua de solidaritate palestiniana Samidoun. „Ministerul…

- Gruparea de extrema dreapta Artgemeinschaft a fost interzisa in Germania pentru raspandirea ideologiei naziste in randul copiilor și tinerilor, informeaza Mediafax.Ministrul de interne al Germaniei, Nancy Faeser, a numit grupul „profund rasist și antisemit”, anunța BBC. Potrivit acesteia, Artgemeinschaft…