Londra deschide o anchetă publică privind moartea lui Dawn Sturgess, o victimă a otrăvirii cu noviciok a lui Skripal Guvernul britanic a anuntat joi deschiderea unei anchete publice cu privire la moartea lui Dawn Sturgess, o victima colaterala a otravirii cu noviciok a fostului dublu agent Serghei Skripal, în 2018, relateaza AFP.

Dawn Sturgess, mama a trei copii, a murit la 8 iulie 2018, la vârsta de 44 de ani, dupa ce a folosit ceea ce credea ca este un parfum, dar care era de fapt noviciok, un agent neurotoxic, dintr-un flacon pe care l-a gasit partenerul sau.

Tinta otravirii, fostul dublu agent Serghei Skripal, a fost gasit împreuna cu fiica sa, Iulia, inconstienti amândoi, pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista un risc mai mare de izbucnire accidentala a unui conflict intre Occident si Rusia decat in in orice alt moment de la incheierea Razboiului Rece, in contextul in care multe dintre traditionalele instrumente diplomatice nu mai sunt disponibile, a declarat sambata generalul Nick Carter, seful fortelor…

- Riscul izbucnirii accidentale a unui razboi intre Rusia și Occident este mai mare acum decat in orice moment din timpul Razboiului Rece, a spus șeful statului major al armatei britanice, generalul Nick Carter, citat de CNN.

- Exista un risc mai mare de izbucnire accidentala a unui conflict intre Occident si Rusia decat in orice alt moment de la incheierea Razboiului Rece, in contextul in care multe dintre traditionalele instrumente diplomatice nu mai sunt disponibile, a declarat sambata generalul Nick Carter, seful fortelor…

- Un solist al renumitului Teatru Bolșoi din Moscova a fost zdrobit pe scena în timpul unei opere, sâmbata seara, în fața unei mulțimi de spectatori șocați, scrie nzherald.co.nz. Incidentul s-a produs în timp ce se schimbau decorurile, filmarile facute de cei din sala aratând…

- Un al treilea agent al serviciilor de informatii ruse a fost inculpat in ancheta referitoare la otravirea in 2018 a fostului spion rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei, a comunicat marti politia britanica, potrivit AFP, informeaza Agerpres. Serghei Fedotov, cunoscut si sub…

- Un al treilea agent al serviciilor de informatii ruse a fost inculpat în ancheta referitoare la otravirea în 2018 a fostului spion rus Serghei Skripal la Salisbury, în sud-vestul Angliei, a comunicat marti politia britanica, potrivit AFP, preluata de Agerpres.Serghei Fedotov, cunoscut…

- Un al treilea agent al serviciilor de informatii ruse a fost inculpat in ancheta referitoare la otravirea in 2018 a fostului spion rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei, a comunicat marti politia britanica, potrivit AFP. Serghei Fedotov, cunoscut si sub numele de Denis Sergheev, a…

- Procuratura publica nota expediata Parlamentului privind evoluțiile investigațiilor in dosarul ”frauda bancara”. Anunțul a fost facut de Procuratura Generala intr-un comunicat de presa.