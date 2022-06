Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din domeniul sanatatii publice au declarat un incident national dupa ce au gasit dovezi ale transmiterii comunitare a virusului care cauzeaza poliomielita in urma unui control de rutina al canalizarii, relateaza The Guardian. Agentia pentru Siguranta Sanatatii din Marea Britanie (UKHSA) a…

- Oficialii din domeniul sanatatii publice au declarat un incident national dupa ce au gasit dovezi ale transmiterii comunitare a virusului care cauzeaza poliomielita in urma unui control de rutina al canalizarii, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul de la Londra a cerut autoritatii de supraveghere a concurentei o ancheta privind piata de retail a combustibililor, deoarece preturile la pompa au atins niveluri fara precedent, deși autoritațile au impus o reducere a taxelor, care ar fi fost transferata consumatorilor. Potrivit Reuters, secretarul…

- Peste 3.300 de angajati din 70 de companii din Marea Britanie incep, luni, sa testeze saptamana de munca de patru zile, fara reduceri de salariu, reprezentand cel mai mare proiect pilot la nivel mondial, relateaza The Guardian. Testul pilot se desfasoara timp de sase luni si este organizat de 4 Day…

- Vor fi 4 zile de sarbatoare in Regatul Unit. Incepand de joi, britanicii sarbatoresc 70 de ani de domnie ai Reginei Elisabeta a II-a, un moment istoric pentru un monarh foarte popular. Ceremoniile incep cu tradiționala parada militara anuala a salutului regimentelor armatei britanice Trooping the Colour…

- ”Animalul este considerat periculos. Nu incercati sa va apropiati de el sau sa il hraniti”. Acesta este mesajul RO-ALERT primit de locuitorii din Sfantu Gheorghe, in aceasta dimineata. In mesajul transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Covasna se mentioneaza ca ursul este periculos si li…

- Marea Britanie a anunțat, vineri, noi sancțiuni financiare care ii vizeaza pe apropiații președintelui rus, Vladimir Putin, intre care fosta sa soție, Liudmila Putina, și verul acestuia, relateaza The Guardian. „Demascam și țintim rețeaua umbrita care susține stilul de viața de lux al lui Putin și intarește…

- Aproximativ 8.000 de trupe ale armatei britanice vor lua parte la exercitii in Europa de Est pentru a combate agresiunea rusa intr-una dintre cele mai mari desfasurari de dupa razboiul rece, scrie The Guardian. Zeci de tancuri vor fi desfasurate in tari, din Finlanda pana in Macedonia de Nord, in aceasta…