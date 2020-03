Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra a intensificat, luni, masurile de contracarare a virusului, stopand activitațile sociale și cerand persoanelor vulnerabile sa se izoleze timp de 12 saptamani. Patrick Vallance a afirmat ca impactul masurilor asupra numarului de infectari ar trebui sa se vada in doua-trei…

- Luni, guvernul de la Londra a intensificat masurile de contracarare a virusului, stopand activitatile sociale si cerand persoanelor vulnerabile sa se izoleze timp de 12 saptamani. Patrick Vallance a afirmat ca impactul masurilor asupra numarului de infectari ar trebui sa se vada in doua-trei saptamani.…

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP. Conform celui mai recent bilant, in Spania au raportate…

- Ministrul britanic de finante Rishi Sunak a criticat joi decizia presedintelui american Donald Trump de a suspenda intrarea europenilor in SUA ca masura de a lupta impotriva noului coronavirus, afirmand ca eficienta acestei masuri, care nu vizeaza Marea Britanie, „nu a fost dovedita”, potrivit AFP.…

- Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se mentine pe primul loc, cu 80.695 de cazuri, dintre care 3.097 de decese.In ultimele 24 de ore, Italia in inregistrat 133 de noi decese, ceea ce majoreaza la 366 numarul total de morti de la…

- Medicul nu elimina nici scenariul ca secțiile de Terapie Intensiva din țara sa fie ocupate pana la refuz de pacienți infectați.Rafila a dat exemplul spitalelor din Lombardia, zona din Italia foarte afectata de virusul din China. "Va creste numarul cazurilor de imbolnavire, vor mai ajunge cetatenii din…

- Ministerul Sanatatii din Marea Britanie a anuntat ca au fost confirmate 34 de cazuri noi de infectie cu Covid-19, cel mai mare numar intr-o singura zi raportat in Regatul Unit. Bilantul total al britanicilor imbolnaviti a urcat astfel la 85, anunța MEDIAFAX.Cazurile noi au fost anuntate la…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca guvernul de la Londra este pregatit pentru posibilul impact economic al epidemiei de coronavirus, dar ca fundamentele economiei sunt solide, transmite Reuters potrivit news.ro.Marea Britanie are pana in prezent 40 de cazuri confirmate de…