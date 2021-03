Ministrul britanic de externe Dominic Raab a cerut duminica revenirea "cat mai curand posibil" in Regatul Unit a iraniano-britanicei Nazanin Zaghari-Ratcliffe, care tocmai a terminat sa execute o pedeapsa de cinci ani de inchisoare in Iran, dar a fost convocata din nou duminica viitoare de justitia iraniana, relateaza AFP si Reuters.



Deputata britanica din circumscriptia sa Tulip Siddiq, aflata in contact cu familia acesteia, a indicat duminica intr-un tweet ca bratara electronica i-a fost retrasa, adaugand totusi ca iraniano-britanica a fost "convocata inca o data in fata tribunalului"…