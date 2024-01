Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rugbist George Balta, imobilizat intr-un scaun cu rotile, a afirmat ca nu i s-a permis imbarcarea intr-o aeronava a TAROM pentru un zbor de la Bucuresti la Cluj-Napoca, „pe motiv de siguranta”. Mai mult, acestuia i s-ar fi anulat rezervarea, fara a fi anuntat, noteaza News.ro. Reprezentantii…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, marti, in unanimitate incalcarea independentei procurorilor DNA, in urma declaratiilor facute de șeful USR, Catalin Drula, in legatura cu instrumentarea dosarului privind achizitia de vaccinuri anti-COVID. Drula a declarat…

- Oana Roman a rabufnit din nou in mediul online, iar de data aceasta il acuza pe Marius Elisei ca iși neglijeaza fiica, pe Isabela, de cand s-au desparțit. Copleșita de situația dificila prin care trece, vedeta a izbucnit in lacrimi chiar in fața urmaritorilor sai.

- Angajații DSP Bacau au oprit lucrul astazi in jurul orei 12.00 și au protestat spontan in fața instituției in legatura cu inechitațile din sistemul de salarizare. Aceștia vor sa beneficieze de aceleași drepturi ca și colegii lor de la Casa Județeana de Asigurari de Sanatate. ​”Astazi ne declaram solidari…

- Lolrelai s-a intalnit de curand cu medicul stomatolog pe care l-a acuzat ca a abuzat-o. Ștefania Costache spera sa se faca dreptate, mai ales ca nu ar fi singura care ar fi trecut printr-o asemenea situație, ci mai sunt și alte femei care ar fi fost abuzate.

- Premierul Marcel Ciolacu acuza vineri bancile de creșterea artificiala a comisioanelor, dupa ce mai multe banci și-au informat clienții ca au crescut comisioanele pentru retragerile și depunerile de numerar.„Lacomia bancilor nu poate fi alimentata din dezbaterea privind banii cash! Este intolerabil…

- Plenul Camerei Deputatilor va dezbate, luni, motiunea simpla depusa de USR si Forta Dreptei impotriva ministrului Finantelor, Marcel Bolos, urmand ca votul sa fie dat a doua zi, marti, dupa cum a stabilit Biroul Permanent al Camerei. Moțiunea simpla vine in contextul in care Marcel Boloș este tot mai…

- Un oficial de la Departamentul de Stat, Josh Paul, care a muncit peste 11 ani la Biroul Afacerilor Politico-Militare, si-a anuntat demisia, pe LinkedIn, din cauza abordarii administratiei lui Joe Biden a Razboiului Israelului in Fasia Gaza, relateaza CNN, conform news.ro.Josh Paul a scris miercuri…