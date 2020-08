Locuri libere în învãtãmântul profesional vasluian INVATAMANT… Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a publicat lista locurilor ramase neocupate in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2020-2021. In urma celei de a doua etapa de admitere, au ramas neocupate aproape o treime din totalul locurilor puse la dispozitia absolventilor de gimnaziu, iar printre meseriile cel mai putin cautate de elevi se numara cele Articolul Locuri libere in invatamantul profesional vasluian apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

