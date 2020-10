Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus amenința bunastarea intregii lumi. Vremurile disperate au nevoie de soluții disperate, spune un proverb. Așa ca tot mai mulți scoțieni au recurs la o activitate veche de secole pentru a face fața dificultaților.

- Pandemia de coronavirus amenința bunastarea intregii lumi. Vremurile disperate au nevoie de soluții disperate, spune un proverb. Așa ca tot mai mulți scoțieni au recurs la o activitate veche de secole pentru a face fața dificultaților.

- Desi astazi gasim in cofetarii tot felul de deserturi simandicoase, trebuie sa recunoastem ca cele pe care ne aduc aminte de copilarie sunt in topul preferintelor noastre. Daca iti este dor de o prajitura Boema, aceasta este reteta veche pe care trebuie sa o pastrezi. Prajitura Boema, reteta veche Amandina,…

- Un piepten din os cu maner in forma de clopot, avand o vechime de aproximativ 16 secole, a fost descoperit cu ocazia cercetarilor arheologice din anul 2005, in situl Alba Iulia – Recea, situat pe prima terasa a Muresului, in partea sudica a municipiului Alba Iulia, au transmis reprezentanții Muzeului…

- Potrivit Live Science, arheologii din Israel au descoperit o fortareața veche de 3.200 de ani, care a fost construita de egipteni și canaaniți, inamicii israeliților și filistenilor din vremurile biblice. Descoperire senzaționala, veche de 3.200 de ani Fortareața a fost construita pentru a rezista expansiunii…

- In aceasta perioada cu flux mare de turiști, reprezentanții Salinei Turda indeamna vizitatorii sa foloseasca și intrarea veche, situata pe strada Salinelor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ORAVITA – Recent, site-ul Banatul Montan a dezvaluit o poveste interesanta a unei cladiri din Oravita, amplasata pe strada 1 Decembrie 1918 la numarul 17, unde pe vremuri a functionat o farmacie! „Merita sa o vezi ! E veche de peste 250 de ani!“. Asa isi incep postarea cei la Banatul Montan. Imobilul,…