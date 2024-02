Stiri pe aceeasi tema

- Parohia Comunei Cotești a obținut fonduri de 2.585.833,32 lei fara TVA pentru lucrari de restaurare a monumentului istoric Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, proiectul fiind finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Veche de sute de ani, in prezent, biserica se afla intr-o…

- Localitatea Moisei este atestata de la 1365, iar despre manastire se știe ca dateaza de la 1599. Deși este veche de peste 400 de ani, in mod ciudat, este singura din Maramureș care nu are un cimitir al calugarilor

- Finantarea pentru reabilitarea Cetatii Ineului aproape se dubleaza, de la 19 milioane la 34 de milioane de lei, dupa ce in timpul lucrarilor incepute in vara anului 2022 au fost descoperite elemente de constructie valoroase care erau ingropate, astfel ca si acestea vor fi restaurate in urmatoarele luni.

- In cadrul lucrarilor de reabilitare efectuate la calea ferata Cluj - Oradea, din zona localitați Poieni, au fost gasite 5 proiectile explozive cal. 152 mm. Pirotehnistii vor asista lucrarile in cursul zilei de marti, 16 ianuarie, deoarece suspecteaza ca ar mai fi munitie in zona.

- Statuia unei zeițe din Roma Antica, descoperita la Alba Iulia, in timpul lucrarilor de mobilitate. Va fi expusa la muzeu O statuie a unei zeițe din Roma antica, descoperita in timpul lucrarilor de mobilitate din Alba Iulia, va fi prezentata la Muzeul Unirii. Este vorba despre o statuie a zeiței medicinei…

- Cozonacul cu aluat dospit este o rețeta veche de secole, pastrata de gospodinele din zona Moldovei. Deși rețeta este mai migaloasa, cozonacul este un deliciu: are umplutura bogata in miez de nuca, cacao și rahat

- Specialiștii de la „Ambulanța pentru Monumente” lucreaza la restaurarea unei case care a fost construita in 1849, aflata intr-o zona izolata de langa Zlatna. Casa „Citera” se afla intr-o zona izolata, sub Masivul Dambu. Arhitectura este specifica satelor risipite pe munți. S-a descoperit și o inscripție…

- Lucrarile recente de conservare a panzei „The Death of Cardinal Beaufort” (1789), de Joshua Reynolds, au dezvaluit chipul unei figuri demonice care s-a ascuns mult timp sub straturile de vopsea.Lucrarea, intitulata „Moartea cardinalului Beaufort”(1789), reprezinta o scena din „Henric al VI-lea”,…