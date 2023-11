Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) se lanseaza oficial in Romania pe 30 noiembrie 2023 și reprezinta un circuit pe care ambalajele din sticla, plastic sau metal cu volume cuprinse intre 0,1 litri și 3 litri inclusiv, urmeaza sa il parcurga.Printr-o analogie foarte simpla, Sistemul de Garanție –…

- Desi calendarul ne arata ca suntem la doar un pas de luna noiembrie, mercurul din termometre i-au scos din case pe amatorii de aventura si i-a trimis direct in inima Masivului Rarau. Tabloul perfect creat de toamna si traseele usor de parcus au facut din zona – destinatia ideala pentru zeci de turisti…

- La noapte, Romania trece la ora de iarna. Ceasurile se dau inapoi cu o ora. Ziua de duminica va fi cea mai lunga zi din an In noaptea de sambata spre duminica, 28/29 octombrie 2023, Romania revine la Timpul Legal Roman, ora standard a Europei de Est + 2 UTC. In fiecare an, in ultima duminica a lunii…

- Meteorologii anunta ca saptamana viitoare vor fi temperaturi foarte scazute, ploi, chiar și lapovita și ninsori. Schimbarea vremii ii bucura pe agricultori. Culturile au suferit din cauza secetei din ultimele luni.

- Toate gospodinele trebuie sa știe ce se pune in bulion ca sa nu faca floare. Acest secret tocmai ce a fost dezvaluit și vi-l impartașim cu drag, astfel incat bulionul sa țina toata iarna și sa-l puteți folosi chiar și peste doi ani! Ce sa pui in bulion ca sa nu faca floare Toamna a venit, iar gospodinele…

- Complexul Olimpic pentru Sporturi de Iarna de la Rasnov va gazdui, in perioada 22-24 septembrie, o noua editie a competitiei internationale de sarituri cu schiurile FIS Ski Jumping Grand Prix, la care vor participa cei mai valorosi sportivi din lume, se arata intr-un comunicat remis, joi, AGERPRES.Sportivii…

- Romanii care se intoarc la munca in strainatate așteapta la ieșirea din țara peste doua ore. In Vama Nadlac II sunt formate coloane de autovehicule pe sensul de iesire din Romania. Autoritatile folosesc punctul de frontiera la o capacitate extinsa, fiind utilizate si artere de intrare in tara pentru…

- Ultimele zile de vara vor fi caniculare, iar din 1 septembrie se va racori, urmand ca saptamana viitoare sa ploua in majoritatea regiunilor țarii, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani, transmisa de Administrația Naționala de Meteorologie, conform Mediafax.Banat In cursul zilei…