Stiri pe aceeasi tema

- Edward Sanda și Theo Rose, doi dintre cei mai cunoscuți și indragiți artiști din Romania, colaboreaza pentru prima oara pentru single-ul „Știi unde ma gasești”. Ideea unei piese impreuna era de mult timp in mintea celor doi artiști, iar acum au decis ca cel mai nou single al lor sa fie impartașit publicului…

- Ai auzit vreodata despre locul din Romania unde poți gasi așa-zisa Gradina a Edenului? Peisajele sunt atat de frumoase incat unii spun ca poate chiar aici a creat Dumnezeu lumea. La adapostul munților, poți admira cascade spectaculoase și poienițe pline de verdeața. Ți-e și teama sa respiri de emoții!…

- Iți dorești sa te bucuri de o priveliște ce iți va taia rasuflarea? Trebuie sa ajungi in locul din Romania unde vei gasi „Scara spre cer”. Este un traseu montan nu tocmai simplu, insa efortul merita din plin! Unde se afla acest colț de rai in care poți sa atingi norii cu mainile. Unde se […] The post…

- Uita de Grecia sau Turcia! Locul din Romania cu apa calda, cascada si peisaj de vis. Stancile il fac unic, astfel ca romanii care cunosc acest loc secret il frecventeaza foarte des in anotimpul cald. Locul din Romania pe care trebuie sa-l vizitezi in aceasta vara. Nu gaseși așa ceva nici in Turcia sau…

- Culoarea Lacului Techirghiol s-a transformat in roz, oferind turiștilor prezenți in zona un peisaj cu adevarat spectaculos de admirat.Lacul Techirghiol a cunoscut din nou fenomenul in care iși schimba culoarea in roz, iar acest eveniment pare sa se repete anual. CITESTE SI Bucureștenii ar putea…

- O turista din Germania a fost de-a dreptul cucerita de vacanța in Romania. Femeia a dat destinațiile exotice pe cea din țara noastra, care a surprins-o profund. Nu doar peisajele au fost pe placul ei, ci și felul in care s-au comportat hotelierii. Iata ce loc a fost pe placul femeii și a facut-o sa…

- Turiștii și iubitorii de calatorii trebuie sa afle de acest loc special din Romania, unde oamenii pot sa se bucure de un sejur all-inclusive la doar 900 lei. Dincolo de destinațiile cunoscute și scumpe care ii atrag pe oameni, acesta este un loc potrivit pentru cei care iși doresc liniște, aer curat…

- Cu toții am auzit pana acum despre produsele artizanale, create cu pasiune și talent de catre producatorii locali, ce reflecta in egala masura autenticitatea și tradiția. Achiziționarea acestor produse nu este doar o modalitate de a obține alimente sau obiecte de calitate superioara, ci și o forma de…