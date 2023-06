Locul din România aflat în top zece cele mai ospitaliere destinații din lume Romania se afla in top zece cele mai ospitaliere destinații din lume. Țara noastra este reprezentata de județul Mureș, care se afla pe locul cinci, fiind devansata de Spania, Grecia, Austria și Irlanda de Nord. Clasamentul a fost realizat pe baza recenziilor a peste 240 de milioane de oameni care folosesc platforma Booking.com. Iata care sunt cele mai ospitaliere 10 destinații din lume, potrivit Playtech : La Rioja – Spania Epirus – Grecia Austria Superioara County Down – Irlanda de Nord Mureș – Romania Marlborough – Noua Zeelanda Ninh Binh – Vietnam Limon – Costa Rica Newfoundland & Labrador… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

