Stiri pe aceeasi tema

- Aflata de peste doua decenii in patrimoniul cultural mondial UNESCO, cetatea dacica Banița a ramas inaccesibila turiștilor. Locul este considerat prea riscant pentru a fi propus ca obiectiv turistic.

- Romania trimite astazi, 21 august 2023, in Grecia un alt modul specializat de stins incendii de padure, pentru derularea misiunilor de localizare si stingere a incendiilor care pun in pericol viata comunitatilor si bunurile acestora. Romania trimite astazi, 21 august 2023, in Grecia un alt modul specializat…

- Initiativa inedita pentru revitalizarea unui sat parasit, dintr-o zona pitoreasca. La granita dintre judetele Timis si Arad, pe un deal, a aparut cea mai mare banca din Romania. “Big Bench” nu ofera imprumuturi, ci momente de relaxare la o inaltime de aproape trei metri. Constructia uriasa face parte…

- Trovanții sau „Babele de la Ulmet”, așa cum mai sunt cunoscute formațiunile geologice care atrag numeroși turiști la Buzau, sunt in pericol. In urma ploilor din ultima perioada, doua dintre formațiuni sunt la un pas de prabusire. De curand, autoritațile au anunțat ca doi dintre trovanții de la Ulmet…

- Venetia ar trebui sa fie adaugata pe o lista a siturilor din Patrimoniul Mondial aflate in pericol, a declarat agentia culturala a ONU. De asemenea, UNESCO monitorizeaza Marea Bariera de Corali din Australia, transmite BBC.

- Turiștii care vor sa calatoreasca prin Romania au la dispoziție cateva destinații unice și experiențe deosebite. In afara peisajelor de vis sau a obiectivelor turistice cunoscute, in țara noastra se afla un loc in care a fost depozitat vaporul de lux al f

- Marea Neagra risca sa devina focar de holera și alte boli dupa ruperea Barajului Kahovka, astfel ca e alerta inclusiv in Odesa. La doar 300 de kilometri de Romania, autoritațile au interzis oamenilor sa mai mearga la plaja din cauza riscului ridicat de holera. dupa ce apele barajului distrus au inundat…

- Un reportaj BBC prezinta fenomenul dezertorilor ucraineni care aleg sa fuga in Romania in loc sa-și apere țara.„Tisa era mai ușor de trecut decat ma așteptam. Apa ajungea doar pana la pieptul meu, deci nu trebuia sa inot. Pur și simplu m-am aruncat in apa”, povestește George (un nume fictiv). Cand…