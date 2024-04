Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 30 martie 2024, buzoienii sunt invitați sa participe la „Marșul vieții”, eveniment organizat de Fundația pentru copii „Sfantul Sava de la Buzau”. Evenimentul va incepe la ora 14:00, cu plecare din Parcul Crang. „Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei,…

- Barbați inarmați in uniforme de lupta au tras focuri de arma intr-o sala de concerte din Moscova, spun agențiile de presa internaționale.In urma focurilor de arma a izbucnit un incendiu. Forțele speciale Rosgvardia au ajuns la cladire, la o ora dupa inceperea impușcaturilor. Comunicațiile celulare la…

- PSD si PNL ar putea sa mearga cu candidati separati in alegerile pentru Primaria Capitalei, iar o decizie in acest sens urmeaza sa fie luata joi, a anunțat luni seara purtatorul de cuvand al PSD, Lucian Romașcanu. „Noi avem acum 51 si ceva la suta vot pentru lista comuna PSD -PNL la europarlamentare,…

- O noua traditie a elegantei si creativitatii a fost inaugurata de Gradinita P.P. Amicii cu prima editie a concursului de moda pentru copii Bravo, ai stil , programata sa aiba loc in zilele de 6 si 7 martie.Potrivit reprezentantilor Gradinitei PP Amicii, evenimentul marcheaza un moment important in evolutia…

- Biblioteca Judeteana ldquo;Ioan N. Roman" Constanta a organizat luni, 19 februarie 2024, in Sala de evenimente de la parter, activitatea ldquo;Ziua Constantin Brancusi".Potrivit reprezentantilor Bibliotecaa Judetene Constanta, la activitate au participat copiii din clasa a VII a C, elevi ai Colegiului…

- Membrii AUR nu vor mai avea voie ca in urmatoarea perioada sa introduca invitați in Palatul Parlamentului, dupa ce deputații și senatorii partidului au invadat, miercuri, salile de grupuri politice, a anunțat joi președintele interimar al Camerei Deputatilor Alfred Simonis. „Numele celor care au intrat…

- La implinirea a 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane, instituțiile de culura subordonate Consiliului Județean Buzau organizeaza o serie de manifestari cultural-edcative la care sunt invitați sa participe toți cei ce simt romanește. Sarbatorim, anul acesta, 165 de ani de cand romanii din Principatele…

- Mireasa, mirele si cel putin 30 de invitati au ajuns la spital in timpul unei nunti. O petrecere de lux, organizata intr-o fosta manastire din idilica Toscana, acum folosita ca restaurant, s-a transformat in tragedie. Podeaua cladirii construite in secolul al 15-lea a cedat, iar oamenii s-au prabusit…