- Persoanele care au incasat de la stat, in cursul anului 2021, indemnizații de pandemie de la stat trebuie sa le declare și sa achite taxele aferente pana la 25 mai, informeaza avocatnet.ro. Trei tipuri de astfel de ajutoare au putut fi incasate de persoanele fizice in cursul anului trecut. Primul l-a…

- INS: Populația activa a Romaniei in 2021 a fost de 8,2 milioane de persoane Foto: Arhiva. Anul trecut, populatia activa a României era de peste 8,2 milioane de persoane. Dintre acestea, aproximativ 7,7 milioane aveau loc de munca. Acestea sunt datele publicate astazi de INS. INS face…

- Inscrierea in clasa pregatitoare se poate realiza și online. Pana in data de 10 mai, potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial, parinții iși pot inscrie copiii in clasa pregatitoare. Aceștia trebuie sa completeze cererea tip, online sau la unitatea de invațamant la care solicita inscrierea…

- Primaria din Ceanu Mare a stabilit un plan de curațenie generala in comuna, dar au aparut deja unele nemulțumiri din partea cetațenilor. In consecința, administrația locala reamintește ca in comuna... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cadrul inițiativei Protect Our Future Too, cercetarile efectuate au analizat modul in care amenințarea reprezentata de prezența paraziților este tot mai mare in intreaga Europa. Totodata, s-a demonstrat ca puricii, capușele, musculițele de nisip și țanțarii au devenit o problema pe tot parcursul…

- O a patra doza de vaccin anti-COVID-19 are un efect redus in protejarea fata de infectarea cu varianta Omicron, arata un studiu efectuat in Israel. In urma administrarii acestei a patra doze, lucratorii sanitari care au participat la respectivul studiu au dobandit anticorpi restabiliti la nivelul celor…

- Sporul natural pentru populatia Romaniei fost negativ in luna decembrie 2021, respectiv minus 11.090 de persoane, dar mai redus fata de aceeasi luna din 2020, cand valoarea a fost de minus 19.508 de persoane, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- Contribuabilii care desfasoara activitati economice intr-o forma autorizata au obligatia sa transmita cererile, inscrisurile sau orice alte documente catre organele fiscale doar prin Spatiul Privat Virtual (SPV) incepand de la 1 martie, informeaza Agenția Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Obligativitatea…