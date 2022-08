Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al doilea an consecutiv, campania de prevenție „Asuma-ți sa fii sanatos!” a Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, derulata prin Societatea Romana de Dermatologie (SRD) și Societatea Romana de Endocrinologie (SRE), a aj

- Echipele mobile de medici specialiști vor oferi gratuit in perioada 8 – 12 august consultații profilactice gratuite locuitorilor din raioanele Ungheni, Comrat și Taraclia. Potrivit Companiei Nationale de Asigurari in Medicina, in saptamina curenta complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei…

- Opt oameni au murit și 14 au fost raniți in Seul, in urma inundațiilor provocate de ploile torențiale de luni noapte. De 80 de ani nu a mai plouat atat de mult in capitala Coreei de Sud, scrie BBC, citat de G4Media. Meteorologii spun ca ploile vor continua și in urmatoarele zile, așa ca exista riscul…

- Circa 70% din roada de floarea-soarelui a fost pierduta spun agricultorii din sudul țarii. Totodata, s-ar putea intimpina dificultați la asigurarea cu material semincer pentru culturile de cimp. Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea s-a intilnit cu producatorii din raioanele Ceadir-Lunga și Comrat.…

- Echipele mobile de medici specialisti continua sa ofere gratuit in perioada 20-24 iunie servicii de screening al glandei mamare in localitațile rurale ale raioanelor Leova și Cantemir. Potrivit Companiei Nationale de Asigurari in Medicina, consultațiile profilactice sunt acoperite din mijloacele financiare…

- Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania implementeaza „Caravana de Bine", un proiect de sanatate care consta in acordarea de servicii medicale adulților și copiilor aflați in zone rurale defavorizate din 17 județe. Fiecare Caravana, pe parcursul a doua zile, va efectua ...

- Locuitorii din raioanele Cahul și Vulcanești vor beneficia de servicii imbunatațite de aprovizionare cu apa. De asemenea, in municipiile Soroca și Comrat vor fi extinse și imbunatațite infrastructurile de ape uzate. Comisia politica externa și integrare europeana și Comisia economie, buget și finanțe,…

- Caravana cu medici - Filiala Oradea se va afla sambata si duminica in localitatea Rosia de Beius, unde va oferi consultatii medicale gratuite locuitorilor din zona - adulti si copii.''De 18 ori pe an, timp de un weekend, Caravana cu medici reuneste o echipa multi-disciplinara (20-30 de medici specialisti,…