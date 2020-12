Locuitorii capitalei ai căror apartamente sînt dotate cu plite electrice vor primi compensații Consiliul Municipal Chișinau a votat in ședința de astazi compensații de o suta de lei pe luna pentru locuitorii capitalei ai caror apartamente sint dotate cu plite electrice, transmite moldpres. Incepind cu ianuarie 2021, locuitorii municipiului Chișinau a caror apartamente sint dotate cu plite electrice, vor beneficia de compensații de 100 lei/ lunar per apartament pentru energia electrica co Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

