Locuința Protejată „Venus“, pentru victimele violenței domestice este funcțională Locuința Protejata pentru victimele violenței domestice, din subordinea DGASPC Brașov, este de miercuri, funcționala. Persoanele care sunt supuse abuzurilor și violențelor in familie pot apela, totodata, și la servicii de consiliere și terapie ocupaționala și activitați de suport cu scopul combaterii marginalizarii sociale Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov anunța ca, incepand din 4 martie 2020, a devenit funcționala Locuința Protejata „Venusׅ“ pentru victimele violenței domestice. Locuința Protejata „Venus“ a fost inființata ca parte a Proiectului „VENUS… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victimele violenței domestice din Neamț au, incepand de miercuri, 4 martie, un refugiu sigur unde pot primi adapost și sprijin. DGASPC Neamț a deschis locuința protejata „Venus”, unde victimele pot primi cazare, masa, consiliere psihologica dar mai ales, primesc sprijin și garanția ca sunt in siguranța,…

- Un numar de 42 de locuinte protejate pentru victimele violentei domestice, cate una in fiecare judet, vor fi inaugurate miercuri, 4 martie, informeaza, intr-un interviu acordat AGERPRES, Mihaela Andreianu, secretar de stat la Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES).…

- Refugiu pentru victimele violenței domestice in cadrul proiectului “VENUS- impreuna pentru o viața mai sigura!” in Social / on 21/02/2020 at 11:32 / Victimele violenței in familie vor beneficia, incepand cu luna martie, de un centru special amenajat, ce le va furniza, pe langa un adapost…

- Locuința Protejata „Venusׅ” a fost inființata ca parte a Proiectului „VENUS – IMPREUNA PENTRU O VIAȚA IN SIGURANȚA!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritara 4, obiectivul specific 4.4. ,,Scopul acestui centru specializat pentru victimele violenței domestice este de a…

- Bugetul total al proiectului este de 507.845,10 euro, iar bugetul alocat Direcției de Asistența Sociala și Medicala este de 78.531,58 euro, din care cotribuția proprie este de 15.706 de euro. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, contractul de finanțare urmând a fi semnat…

- DGASPC Brasov cauta sa angajeze asistenti maternali profesionisti! Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov selecteaza persoane dornice de a profesa ca asistenti maternali profesionisti. Insa, pentru asta, este nevoie ca persoana doritoare sa indeplineasca…

- De luni se vor elibera biletele gratuite de calatorie pentru persoane cu handicap pentru anul acesta, dupa cum au anuntat, reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov. Eliberarea biletelor de calatorie se va face de luni pana joi, intre orele…