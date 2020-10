Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari acționeaza pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Dorobanți din localitatea Puchenii Mari. Incendiul se manifesta violent pe o suprafata de aproximativ 100 mp. Pa fata locului au fost mobilizate doua echipaje de stingere și o ambulanta SMURD.

- O casa din satul Carnațeni, raionul Caușeni, in care se aflau doi copii, a fost cuprinsa de flacari. Incendiul s-a produs aseara, in jurul orei 21:20.Potrivit reprezentanților IGSU, pompierii au stabilit ca doua camere și o anexa au fost cuprinse de flacari.

- In data de 26.08.2020, in jurul orei 21:50, salvatorii Statiei de pompieri Babadag au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu produs la o locuinta parasita din localitatea Slava Rusa.La locul solicitarii s au deplasat 6 pompieri cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma.La…

- TRAGEDIE… Noaptea trecuta, la Valea Grecului, un barbat de aproximativ 55 de ani, și-a pierdut viața, in locuința in care a izbucnit un incendiu. Pompierii din Huși s-au deplasat imediat la fața locului. Focul se manifesta violent in interior. Deși echipajul a intervenit prompt, omul nu a mai putut…

- Un puternic incendiu a mistuit bucataria de vara și o șura și a fost afectata o casa de locuit in satul Pleșa, comuna Manastirea Humorului. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a informat ca casa au fost gasite trupurile carbonizate a doua femei, una de 60, iar cealalata de 85 de ani.…

- Doi copii, cu varsta de trei și zece ani, au sarit de pe fereastra in brațele privitorilor, dupa ce un incendiu a cuprins apartamentul lor. Incidentul s-a petrecut in orașul Grenoble din sud-estul Franței. Imaginile arata cum cei doi minori se arunca de la etajul 3, in brațele cetațenilor veniți sa-i…

- Dave Chernosky, un barbat din Colorado, a fost la un pas de tragedie. Un urs l-a atacat chiar in bucataria casei sale din Aspen, informeaza CNN. In dimineața zilei de vineri, Dave Chernosky a auzit zgomote neobișnuite in locuința sa. "M-am intins in pat, sperand ca nu este un urs", a declarat, pentru…

- Scene infernale in capitala Egiptului, Cairo, unde o sosea a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit din cauza combustibilului scurs pe drum dintr-o conducta sparta, precum si a traficului aglomerat.