- Doi soți, cu varste de aproximativ 80 de ani, au murit in dimineața zilei de luni dupa ce apartamentul in care locuiau a luat foc. Tragedia s-a petrecut intr-un bloc de pe strada Alexandru cel Bun, din municipiul Suceava, iar apartamentul unde locuiau cei doi era situat la etajul unu. Din primele ...

- FOTO Incendiu puternic la Campeni: O casa situata intr-o zona greu accesibila cuprinsa de flacari Pompierii din Campeni au intervenit sambata, 27 ianuarie, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa de locuit. Alarma s-a dat in jurul orei 15.40, cand o casa de pe strada Boncești a fost cuprinsa…

- Incendiu devastator in Vaslui. O femeie a murit arsa de vie in propria casa, dupa ce locuința a fost cuprinsa de flacari. Aceasta nu a avut nicio șansa sa se salveze, iar trupul ei carbonizat a fost gasit de pompieri. Au fost scene de coșmar intr-un sat din Vaslui, in urma cu cateva ore.

- Trei autospeciale de pompieri, alaturi de o autoscara și o ambulanța SMURD, au fost mobilizate, vineri dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Sanmihaiu German. In sprijin au acționat și pompierii voluntari din localitatea timișeana. „La sosirea echipajelor de intervenție s-a constatat…

- Craciun cu sfarșit tragic la Calarași. Un barbat de 66 de ani a fost gasit mort, dupa ce casa in care locuia i-a fost cuprinsa de flacari, anunța oamenii legii. Tragedia a avut loc pe 7 ianuarie.

- Detasamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea si stingerea unui incendiu in loc. Cetea, in cursul noptii. Arde generalizat o locuinta pe o suprafata de aproximativ 200mp. Fortele de interventie lucreaza la localizarea si lichidarea incendiului.Forte alocate: 3 ASAS si 1 EPA, a transmis…

- Un batran din Neamt si-a pierdut viata intr-un incendiu care i-a cuprins locuinta, pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ stabilind fumatul drept cauza a tragediei.

- In seara zilei de 22 noiembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 cu privire la un incendiu ce se manifesta la un imobil din comuna Pietrosani.Potrivit IPJ Arges, la fata locului au intervenit politistii…