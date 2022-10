Lockdown in Uganda! Cresc cazurile de Ebola

Lockdown în Uganda! Cresc cazurile de Ebola Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a decretat o izolare imediata de trei saptamani in doua districte cu risc ridicat, in timp ce țara se lupta cu o creștere a numarului de infecții cu Ebola. Toate mișcarile in și din districtele Mubende și Kassanda vor fi oprite, a declarat Museveni intr-un discurs televizat sambata – deși camioanele de marfa vor putea intra și ieși din aceste zone, noteaza CNN. De asemenea, va fi impusa starea de asediu. Locurile de cult, barurile, salile de sport, saunele și alte locuri de divertisment se vor inchide, dar școlile vor ramane deschise, a adaugat el. „Avand… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

