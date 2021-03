Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a remizat astazi, scor 1-1 (1-1), pe terenul celor de la Pandurii Targu Jiu, intr-un joc care a contat pentru etapa a XIX-a a sezonului regular al Ligii 2. Gazdele au deschis scorul prin Felipe Acosta, in timp ce golul formatiei viola a fost marcat de Dorin Codrea. La intrarea…

- ASU Politehnica a avut parte de un inceput de an in Liga 2 fara esec iar, coroborat cu parcursurile cu „piedici” ale majoritatii contracandidatelor, alb-violetii viseaza frumos. Sambata, printr-o victorie pe terenul ultimei clasate, Pandurii Tg. Jiu, elevii lui Dan Alexa pot sa-si asigure virtual prezenta…

- Parea un test la indemana pentru baieții lui Cosmin Petruescu, mai ales ca in urma cu o saptamana Ripi invingea ultima clasata din liga secunda, Pandurii Tg. Jiu cu 4-0. Ceva a ramas neschimbat, numarul de goluri date, insa banațenii au și incasat 4, cele mai multe in amicalele din aceasta iarna, iar…

- SCM Politehnica a incheiat turneul covasnean de la inceput de februarie cu o victorie. Dupa ce ieri a remizat cu puternica trupa din Turda, alb-violetii nu au mai avut azi emotii pe final cu CSM Vaslui, scor 31-26. Alb-violetii au facut o prima repriza solida si au condus cu cinci goluri in minutul…

- ASU Politehnica a reusit sa-si intareasca ofensiva in aceasta iarna. Dan Alexa a dorit un atacant din elita Serbiei si acesta a sosit. E vorba de Pavle Radunovic, varf in varsta de 24 de ani, care in prima parte a sezonului a evoluat la FK Rad Belgrad, in prima liga din tara vecina. Radunovic a […]…

- ASU Politehnica si-a inceput astazi stagiul programat pana la urma pe plan local. Lotul pregatit de Dan Alexa nu e lipsit de noutati. Romario Rus, care a marcat chiar impotriva alb-violetilor in toamna din postura de jucator al celor de la ACSF Comuna Recea, s-a alaturat echipei timisorene. Rus (26…

- SCM Politehnica a fost invinsa dramatic de CSM Fagaras in runda a 13-a a Ligii Zimbrilor. Alb-violetii au condus la pauza cu trei goluri, dar au cedat in final la limita, scor 24-25. Fara Fenici si Sadoveac in Covasna, alb-violetii au facut o prima repriza buna, la capatul careia au condus cu 13-10.…

- SCM Politehnica e usor favorita in fata gruparii CSM Fagaras, dar handbalistii de pe Bega nu vor putea miza pe liderii Cristian Fenici si Marius Sadoveac in acest joc. Runda intermediara e programata in Sepsi Arena, din Sf. Gheorghe, iar elevii lui Vlad Caba joaca maine. Timisorenii revin in Covasna…