Țarile occidentale trebuie sa-și reduca dependența de China, dar nu pot plasa aceasta țara in aceeasi categorie cu Rusia, a declarat, vineri, inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, relataza Rador.

Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a opinat, joi, ca fortele ucrainene pot recuceri Hersonul de la fortele ruse - acestea fiind, probabil, cele mai optimiste declaratii de pana acum ale oficialului american, pe marginea campaniei din Herson, noteaza RADOR.

Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, pledeaza pentru mentinerea sprijinului Statelor Unite pentru Ucraina si dupa scrutinul parlamentar din noiembrie, avertizandu-i pe politicienii republicani ca o eventuala reducere a implicarii SUA in Europa ar consolida pozitiile Rusiei si Chinei, informeaza…

Cooperarea dintre Iran, Rusia și China va contribui la crearea unei noi puteri care se va opune ordinii mondiale unipolare, a declarat miercuri președintele iranian Ebrahim Raisi intr-un interviu acordat radiodifuzorului chinez CGTN, noteaza TASS.

Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat, vineri, ca Statele Unite nu au vazut pana in prezent Rusia luand vreo masura care sa sugereze ca are in vedere utilizarea armelor nucleare, scrie Reuters, potrivit Rador.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a denuntat vineri anexarea ''ilegala si ilegitima'' de catre Rusia a patru regiuni din Ucraina si a menționat ca NATO nu se implica direct in conflict, dar va sprijini Ucraina sa recupereze teritoriile ocupate, potrivit Agerpres.

Ambasadorul Chinei la ONU, Zhang Jun, a declarat la o ședința a Consiliului de Securitate ca izolarea și sancțiunile vor "duce intr-o fundatura", dupa ce SUA a cerut organismului sa condamne referendumurile organizate de Rusia in regiunile ocupate din Ucraina, relateaza Reuters preluat de Rador.

Federația Rusa și China nu candideaza la conducerea intregii lumi, alte țari avand o astfel de inclinatie, a declarat, duminica, secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, vorbind la postul de televiziune "Rossia-1", relateaza Rador.