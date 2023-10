Stiri pe aceeasi tema

- Italia a demarat discutiile preliminare cu autoritatile din Bavaria pentru a furniza gaze naturale si hidrogen acestui land din sudul Germaniei dar intentioneaza de asemenea sa vanda energie si Austriei si Ungariei, au declarat pentru Reuters mai multe surse din mediul politic si industrial din Italia…

- Nissan va vinde pe piata europeana doar vehicule electriceGrupul nipon Nissan Motor a anuntat luni ca toate modele sale noi vandute in Europa vor fi complet electrice si intentioneaza sa vanda doar vehicule electrice (EV) pe continent pana in 2030, alaturandu-se unui numar in crestere de producatori…

- Volkswagen a electrificat o mulțime de mașini din gama, incercand sa direcționeze o mare parte din clienți și catre propulsia alternativa. Se pare ca, in ultima vreme, eforturile germanilor se lovesc de o cerere mai scazuta pe piața din Europa. Aceasta anomalie afecteaza deja funcționarea fabricii din…

- Probabil o mare parte dintre voi va mai amintiți de Nissan Pathfinder, o mașina care s-a vandut și la noi in Romania intr-un numar destul de mare. Din pacate, japonezii au renunțat la model in Europa, așa ca acum vedem noua generație doar in pozele de lansare. El se comercializeaza deja in America iar…

- Intrebat de ce a fost aleasa Romania pentru acest sistem cu totul nou, John Kerry a raspuns: „Pentru ca romanii au mai lucrat cu energia nucleara inainte, pentru ca au vrut sa faca acest lucru si pentru ca noi credem ca are sens”. El a explicat ca aceasta tehnologie presupune folosirea unor reactoare…

- Mercedes-Benz: Europa nu va fi probabil pregatita pentru vanzarile de vehicule complet electrice pana in 2030Mercedes-Benz nu se asteapta ca vanzarile sale in Europa sa fie complet electrice pana in 2030, dar va avea pregatita linia sa de productie, a afirmat directorul general Ola Kaellenius, intr-un…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut, in iulie 2023, cu 12.65% fata de iulie 2022, arata datele publicate, miercuri, de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania.

- Constructorul german de automobile de lux Mercedes-Benz a decis sa faca din China, cea mai mare piata auto din lume, elementul central al urmatoarei sale campanii pentru automobilele electrice, a anunțat directorul general Ola Kaellenius, potrivit agenției de presa Reuters, preluata de Agerpres.Campania…